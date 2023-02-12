ماضي الخميس وحسين وعلي الخرافي يتألقون في نهائيات المجموعة الاقليمية السابعة التابعة للاتحاد الدولي للفروسية بالشارقة

نجح فرسان الكويت في تقديم مستوى مميز ضمن نهائيات المجموعة السابعة للاتحاد الدولي للفروسية التي أقيمت في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة لفئة الأطفال والناشئين والشباب، حيث شارك فرسان دولة الكويت بـ 11 فارس وفارسة في هذا المحفل الدولي المهم.

حيث شارك في فئة الأطفال الفرسان علي الخرافي وعلي المليفي وفيصل الخنيني، ونجح علي الخرافي في تحقيق المركز الرابع بعد منافسة قوية مع باقي الفرسان.

وفي فئة الناشئين شاركت كل من، دلال صفر وحسين الخرافي وماضي الخميس، حيث نجح فارس الكويت ماضي الخميس في تحقيق المركز الثالث عند جدارة فيما تمكن زميله حسين الخرافي من الفوز بالمركز الرابع.

كما شارك في فئة الشباب الفارسة مسك المرشود والفارس محمد المرشود.