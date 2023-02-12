جامعة الكويت: المرأة الكويتية تشكل 59% من القوى العاملة

قالت رئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت الدكتورة لبنى القاضي اليوم الأحد إن المرأة الكويتية تشكل ما نسبته 59 بالمئة من القوى العاملة في البلاد ولها بصمة واضحة في القطاعين الحكومي والخاص.

جاء ذلك في في تصريح صحفي على هامش مؤتمر (المرأة في عيون العلوم الاجتماعية) الذي نظمته كلية العلوم الاجتماعية بالتزامن مع يوم المرأة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب برعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور فهد الرشيدي.

وأضافت الدكتورة القاضي أن هذا العام هو العام الثامن الذي تحتفل فيه الأمم المتحدة بهذا اليوم بعد توقيع دول العالم على أهداف التنمية المستدامة ومنها دولة الكويت في عام 2015 مشيرة إلى التركيز على قضايا الطاقة البديلة والمدن المستدامة والطب.

وبينت أن الهدف العالمي هو أن تكون نسبة النساء اللاتي يتخرجن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والطب 30 بالمئة بينما وصلت النسبة في الكويت إلى أكثر من 60 بالمئة سواء من خريجات جامعة الكويت أو الجامعات الخاصة ولهن بصمة واضحة في المجتمع بمختلف المجالات.

من جانبها أكدت منسقة المؤتمر الدكتورة وفاء العرادي في تصريح مماثل حرص كلية العلوم الاجتماعية والمبادرة في الاحتفال بهذه الكوكبة المتميزة من نساء الكويت.

وأوضحت أن المؤتمر جاء تقديرا لجهود المرأة في كل القطاعات العلمية والطبية والهندسية والتكنولوجية إضافة إلى عرض التجارب القيادية النسائية في تلك المجالات حتى تعم الفائدة على الطلبة والحضور.