العاهل الأردني: الحفاظ على فرص السلام على أساس حل الدولتين يتطلب وقف الانتهاكات الإسرائيلية

العاهل الأردني: الحفاظ على فرص السلام على أساس حل الدولتين يتطلب وقف الانتهاكات الإسرائيلية

أكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني مجددا اليوم الأحد أن الحفاظ على فرص السلام على أساس حل الدولتين يتطلب وقف كل الانتهاكات الإسرائيلية والاقتحامات في المسجد الاقصى المبارك الحرم القدسي الشريف ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني.

قال الملك عبد الله في كلمة اليوم الاحد أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دعم القدس 2023 تحت عنوان (صمود وتنمية) بمقر جامعة الدول العربية إن هذه الانتهاكات الاسرائيلية “تعيق فرص تحقيق السلام المنشود”.

وشدد على أن “أي محاولة للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ستكون لها انعكاسات سلبية على أمن واستقرار المنطقة بأكملها ” مؤكدا ان “المنطقة لا يمكن أن تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار والقضية الفلسطينية تراوح مكانها”.

وجدد الوقوف الى جانب الأشقاء الفلسطينيين ومطالبة المجتمع الدولي بتلبية حقوقهم العادلة والمشروعة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واوضح الملك عبد الله في الوقت ذاته أن الأردن مستمر في بذل كل الجهود لحماية ورعاية كل المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ومواصلة مشاريع الصيانة والاعمار في المسجد الاقصى المبارك وكنيسة القيامة.

وأكد ان هذا يأتي “انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها للحفاظ على هوية المدينة المقدسة وعروبتها وتثبيت صمود المقدسيين وحماية حقوق المسلمين والمسيحيين في ممارسة شعائرهم الدينية” مضيفا “فهذا عهد الرسالة النبوية الهاشمية كما ورثناه”.

واوضح ان الاردن يقف الى جانب إخوانه المسيحيين في القدس في الحفاظ على كنائسهم وتصديهم للانتهاكات والاعتداءات عليها مبينا أن بلاده تؤكد التزامها ب(العهدة العمرية) التي حفظت الوئام والعيش المشترك في القدس منذ اكثر من 1400 عام وذلك “في اطار هذه المسؤولية التاريخية”.

وشدد الملك عبد الله على أن “القضية الفلسطينية ستبقى في مقدمة أولويات القضايا العربية” مجددا التأكيد على “ضرورة توحيد الجهود العربية لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين على ارضهم”.

ولفت الى أن محور الاجتماع حول القدس يرتبط بوجدان كل عربي “فبيت المقدس هو قبلة المسلمين الأولى” معربا عن شكره للجامعة العربية على تنظيم الاجتماع “في وقت يستدعي منا جميعا تكثيف الجهود لدعم صمود أشقائنا في الاراضي الفلسطينية”.