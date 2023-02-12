السفيرة التركية تشيد بدور الكويت الانساني والاغاثي ووقوفها الى جانب بلادها إثر الزلزال

السفيرة التركية تشيد بدور الكويت الانساني والاغاثي ووقوفها الى جانب بلادها إثر الزلزال

أشادت سفيرة جمهورية تركيا لدى البلاد طوبى سونمز اليوم الاحد بدور دولة الكويت الإنساني والإغاثي على كافة المستويات لاسيما الوقوف الى جانب تركيا جراء الزلزال المدمر الذي خلف آلاف القتلى والمصابين.

وأعربت سونمز في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب لقائها مع رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير عن تقديرها للجهود التي تبذلها الكويت قيادة وشعبا ودعمها المتواصل لتركيا عبر التبرعات الحكومية والشعبية ومشاركة الفرق التطوعية الكويتية في تركيا.

وقالت إنها بحثت مع الساير الاحتياجات الضرورية للمنكوبين والتنسيق لإيصالها للمتضررين في تركيا مشيرة الى التطرق للمساعدات التي قدمتها جمعية الهلال الاحمر الكويتي وتحركاتها الانسانية لإغاثة ومساعدة المناطق المتضررة جراء الزلزال المدمر.

وأضافت سونمز انها لن تنسى “الوقفة الكويتية الانسانية” وما قامت به الجمعية من التحرك السريع لتوصيل المساعدات الاغاثية للشعب التركي جراء الزلزال الذي خلف الالاف الضحايا والمصابين.

من جانبه قال الساير في تصريح مماثل ل(كونا) إن جهود الجمعية مستمرة ومتواصلة في برامجها الاغاثية للتخفيف من معاناة المنكوبين جراء الزلزال وتقديم كافة اوجه الدعم والمساعدة الانسانية سواء في تركيا أو في شمال سوريا.

واكد حرص الكويت على تقديم الدعم والمساهمة بغية التخفيف عن معاناة الشعبين التركي والسوري حيث قامت دولة الكويت بتقديم شتى أنواع الدعم من خلال حملة (الكويت بجانبكم) مشيرا الى ان الجمعية ستوفر الاحتياجات الإنسانية الضرورية في المناطق المنكوبة في شمال سوريا وتركيا.