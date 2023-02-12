الفريق البرجس يستقبل رؤساء وفود الاتحادات الرياضية الشرطية العربية

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبد اللطيف البرجس بمكتبه بمقر وزارة الداخلية اليوم الاحد الموافق 2023/2/12 رؤساء وفود اتحادات الشرطة الرياضية العربية المشاركين في بطولة اتحادات الشرطة الرياضية العربية للرماية العملية، والتي تقام بنادي الفروسية والرماية لاتحاد الشرطة الرياضي بصبحان، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة خالد بن حمد العطية و رئيس اللجنة المنظمة – رئيس الاتحاد الرياضي للشرطة . عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي الرياضي للشرطة اللواء حقوقي وليد الشهاب.

ورحب الفريق البرجس برؤساء وفود اتحادات الشرطة العربية في بلدهم الثاني الكويت ونقل لهم تحيات وتقدير معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح .

مؤكدا ان مشاركة 15 اتحادا عربيا في منافسات البطولة يعد نجاحا كبيرا للاتحاد الكويتي للشرطة، مشيرا الى البطولة تعد مرحلة مهمة للرماة العرب في الاعداد والتجهيز للبطولات العالمية التي ستشارك بها اتحادات الشرطة العربية، متمنياً أن تحقق البطولة الأهداف التي أقيمت من اجلها.

ومن جانبهم شكر رؤساء وفود اتحادات الشرطة الرياضية العربية وكيل وزارة الداخلية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة في بلدهم الثاني الكويت والمستوى المتميز في الاعداد والتجهيز والتنظيم للبطولة.