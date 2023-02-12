لجنة الميزانيات والحساب الختامي

“الميزانيات”: تعليق الحساب الختامي لوزارة الدفاع ومنحها مهلة شهرا لتسوية ملاحظات الجهات الرقابية

12 فبراير، 2023
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ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها اليوم الأحد، الحساب الختامي لوزارة الدفاع عن السنتين الماليتين 2021/2020 – 2022/2021، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنهما.

وأوضح رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أنه برغم حضور وكيل وزارة الدفاع د. عبدالله الصباح إلا أن عدم وجود تمثيل للجيش ورؤساء الهيئات حال دون الرد على أسئلة اللجنة وملاحظاتها، فيما يخص الميزانية العامة للوزارة أو ميزانية التسليح.

وأشار الدمخي إلى أن اللجنة اتخذت قرارا بتعليق الحساب الختامي لوزارة الدفاع، ومنحها مهلة شهرا لتسوية الملاحظات.

وشدد على أهمية أن يتم خلال الاجتماع المقبل تقديم الإجابات بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة و المكتب الفني و جهاز المراقبين الماليين، محذرا من رفض الحساب الختامي وتقدير ميزانية العام الحالي حال عدم تسوية الملاحظات.

المصدر
الدستور
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12 فبراير، 2023
0 21 أقل من دقيقة

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