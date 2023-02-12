وزيرة “الشؤون” تقوم بزيارة لعدد من الجمعيات الخيرية والاهلية للاطمئنان على الية العمل وتقديم الدعم اللازم

وزيرة “الشؤون” تقوم بزيارة لعدد من الجمعيات الخيرية والاهلية للاطمئنان على الية العمل وتقديم الدعم اللازم

استمرارا لمتابعة ودعم جهود العمل الخيري في الكويت اجرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية المهندسة مي البلغي زيارة لعدد من الجمعيات الخيرية والاهلية والاجتماع مع مسؤوليها للاطمئنان على الية العمل وتقديم الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات للقيام بدورها بأفضل صورة ممكنة حسب القوانين واللوائح المنصوص عليها.

وقالت وزارة الشؤون في بيان ان هذه التحركات تاتي في اطار التوجيهات السامية وتعليمات مجلس الوزراء برعاية ودعم جهود العمل الخيري في البلاد في اطار الدور الإنساني الذي تقوده دولة الكويت.

وذكرت الشؤون أن جولة الوزيرة البغلي شملت اليوم “جمعية انسان الخيرية والجمعية الكويتية للاغاثة وجمعية بيت الخير ” لافتة إلى استمرار تفقد الجمعيات الخيرية ودعم جهودها.

ونقل البيان عن الوزيرة البغلي تأكيدها ان وزارة الشؤون حريصة على التواصل المباشر مع الجمعيات الخيرية وتسهيل عملها وفق القانون وتقديم الرعاية اللازمة لها للاضطلاع بدورها وحل أي معوقات قد تواجهها مشيرة الى ان العمل الخيري واجهة الكويت التي تحظى بدعم ورعاية من كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الشؤون لاستمرار مسيرة العطاء والخير.

وزيرة الشؤون تقوم بزيارة لعدد من الجمعيات الخيرية والاهلية

وزيرة الشؤون تقوم بزيارة لعدد من الجمعيات الخيرية والاهلية

وزيرة الشؤون تقوم بزيارة لعدد من الجمعيات الخيرية والاهلية

وزيرة الشؤون تقوم بزيارة لعدد من الجمعيات الخيرية والاهلية