بورصة الكويت

بورصة الكويت تعطل أعمالها 26 و27 الجاري بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير

12 فبراير، 2023
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أعلنت شركة بورصة الكويت تعطيل أعمالها يومي الأحد والاثنين الموافقين 26 و27 فبراير الجاري بمناسبة حلول العيد الوطني ويوم التحرير.

وقالت البورصة في إعلان على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أنها ستستأنف الدوام الرسمي كالمعتاد اعتبار من يوم الثلاثاء الموافق 28 الجاري.

وأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في أبريل 2014 وتتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت.

ومنذ عام 2016 تسهم بورصة الكويت في الدفع قدما بمسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية فضلا عن تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين.

المصدر
كونا
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12 فبراير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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