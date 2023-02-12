مشاركة فاعلية لفرقة الجيش الشعبية احتفالا بالأعياد الوطنية

التأمينات الاجتماعية: الاحتفالات بالأعياد الوطنية فرصة للتعبير عن مشاعر المواطنة والفرح

12 فبراير، 2023
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على أنغام الفرقة الموسيقية العسكرية والفرقة الشعبية العسكرية احتفلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم الأحد بأعياد الكويت الوطنية بحضور موظفيها وسط أجواء مفعمة بالحماسة والمشاعر الوطنية.

وقال المدير العام للمؤسسة أحمد الثنيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الاحتفال إن المؤسسة دأبت كل عام على أن تكون من أوائل الجهات الحكومية التي تشارك في احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية لتكون فرصة للتعبير عن مشاعر المواطنة والفرح.

ولفت الثنيان إلى أن الاحتفال يمتد على مدار أسبوع كامل بدءا من اليوم ويتواصل في مختلف أفرع الهيئة ويضم العديد من الفعاليات بما فيها الاحتفالات والأنشطة الخاصة بالأطفال.

اعلام الكويت ترفرف احتفالا بالأعياد الوطنية
الفرقة الموسيقية العسكرية أشعلت الحماس في نفوس المواطنين
مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
جانب من حضور الاحتفال
المصدر
كونا
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12 فبراير، 2023
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