الهيئة الخيرية العالمية: الكويت حريصة على تقدم المساعدات والمعونات للمنكوبين في كل وقت

الهيئة الخيرية العالمية: الكويت حريصة على تقدم المساعدات والمعونات للمنكوبين في كل وقت

أكد المدير العام للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المهندس بدر الصميط اليوم الأحد حرص دولة الكويت على تقدم المساعدات والمعونات للمنكوبين في كل وقت وحين.

وقال السميط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن إطلاق الحملة الوطنية لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا (الكويت بجانبكم) بالتعاون مع الجمعيات الخيرية الكويتية خير دليل على صدق الوقفة وحب الكويت لعمل الخير.

وأوضح أنه من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية تم التواصل مع مؤسسات داخل تركيا وسوريا وتوفير الدعم الغذائي والخيام وأجهزةالتدفئة ودعم آليات الدفاع المدني وغيرهامن مساعدات عدة.

من جانب آخر كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الدكتور عبدالله المعتوق عن تخصيص الهيئة أكثر من 860 ألف دولار لمواجهة تداعيات زلزال سوريا وتركيا بالتعاون مع أربع مؤسسات إنسانية ناشطة هناك.

وقال المعتوق خلال لقائه مع الأعضاء السابقين للجنة فلسطين الخيرية في مقر الهيئة الرئيسي إن (الخيرية الإسلامية العالمية) وفرقها التطوعية بادرت فور تواتر أنباء الزلزال ومشاهده المؤلمة بالاتصال بالمنظمات الإنسانية الشريكة للوقوف على الاحتياجات الأساسية للمتضررين.

وذكر أنهم بذلوا الجهد في إطلاق حملة إغاثية عاجلة للاسهام في احتواء آثار الزلزال المدمر في تركيا وسوريا من أجل توفير الدواء والكساء والإيواء والغذاء.

وأعرب عن شكر الهيئة “لمن قدموا دورا كبيرا في مواجهة مثل هذه الصعاب والتحديات من خلال نشاطهم في العمل الخيري وإدارتهم للجنة فلسطين الخيرية بكل كفاءة وجدارة”.