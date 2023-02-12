القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة شنغهاي الصينية تعلن المساهمة بحملة التبرع لمتضرري الزلزال التي أعلنت عنها القنصلية التركية

تنفيذاً للتعليمات والتوجيهات السامية للقيادة السياسية في دولة الكويت، ومتابعة لإرشادات وزارة الخارجية لدى دولة الكويت، بإدارة الحملة الوطنية لإغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا (الكويت بجانبكم)، تفاعلت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة شنغهاي الصينية مع الحملة التي أطلقتها القنصلية العامة لجمهورية تركيا الصديقة في مدينة شنغهاي، لتلقي المساعدات والتبرعات لمتضرري الزلزال المدمر الذي أسفر عن سقوط آلاف من الضحايا والمصابين وتواجد الآلاف من المفقودين والمشردين.

وقامت القنصلية العامة لدولة الكويت في شنغهاي بتجهيز مواد اغاثية مختلفة وملابس متنوعة وبطانيات، تمهيداً لإرسالها الى محتاجيها.

وتأتي مبادرة القنصلية العامة بالمساهمة بحملة التبرع لمتضرري الزلزال الأخير، والتي أعلنت عنها القنصلية التركية في شنغهاي، ماهي الا تكريساً لما تمرس عليه أهل الكويت من تقديم اعمال الخير ومد يد العون ومساعدة المحتاجين والمنكوبين في كل انحاء العالم.