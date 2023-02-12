استقرار أسعار الذهب عند 1865 دولارا للأونصة

استقرار أسعار الذهب عند 1865 دولارا للأونصة وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكي

12 فبراير، 2023
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استقرت أسعار الذهب العالمية عند مستوى 1865 دولارا أمريكيا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم في السوق الأمريكي هذا الأسبوع.

وقال تقرير اقتصادي متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن أسعار المعدن الأصفر انخفضت بشكل طفيف أمس الأول الجمعة وسط ترقب تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بشأن مسار السياسة النقدية للفترة المقبلة.

وأضاف التقرير أن هناك تصريحات من مسؤولين أمريكيين تشير إلى حاجة الاقتصاد لرفع سعر الفائدة لأعلى من 5 في المئة ثم إبقائها عند هذا المستوى فترة من الوقت مما يؤثر على الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن بيانات مؤشر (ميشيغان) لثقة المستهلك الأمريكي ارتفعت للشهر الثالث على التوالي عند 66.4 نقطة في قراءة أولية لشهر فبراير الجاري مقابل 64.9 نقطة في يناير الماضي “وهي مؤشرات تدل على استعادة الاقتصاد الأمريكي لقوته”.

وذكر أن مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية ارتفع بدوره بنسبة 0.4 في المئة ليصل إلى 103.62 نقطة وعلى اثر ذلك انخفض الذهب بشكل بسيط بنسبة 0.2 في المئة أو ما يعادل 4 دولارات للأونصة فيما تترقب الأسواق تقرير التضخم الأمريكي هذا الأسبوع.

وبين أن هذا التقرير سيكون “الحافز الكبير” للذهب إذ سيضطر البنك المركزي الأمريكي لرفع الفائدة بشكل أبطأ من المتوقع إذا ما استمر تحسن البيانات الاقتصادية بالتالي انتعاش اسعار الذهب بشكل ملحوظ.

وعن السوق المحلي أفاد تقرير (دار السبائك) بأن سعر الغرام من عيار 24 تراجع إلى 18.4 دينار أما عيار 22 فبلغ 16.8 دينار في حين بلغ سعر الفضة 260 دينارا للكيلوغرام الواحد.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 28.349 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غرام.

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12 فبراير، 2023
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