وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي

وزيرة “الشؤون” تتقدم بالشكر للقيادة السياسية لتوجيهاتهم ودعمهم الكامل لحملة “الكويت بجانبكم”

12 فبراير، 2023
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تقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م. مي البغلي للقيادة السياسية بالشكر والثناء لتوجيهاتهم ودعمهم الكامل لحملة “الكويت بجانبكم” والتي جاد فيها أهل الكويت لإغاثة المنكوبين في سوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر.

وثمنت البغلي الجهود التي قامت بها الجهات الحكومية والتعاون فيما بينها الى جانب الجمعيات الخيرية والمبرات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية وشركات القطاع الخاص والمواطنين والمقيمين لدعم حملة “الكويت بجانبكم”، لما كان لها الأثر الكبير في إنجازها والتأكيد على بصمة الكويت الإنسانية.

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12 فبراير، 2023
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