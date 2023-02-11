مونديال الأندية: ريال مدريد يهزم الهلال 5-3 ويحرز لقبه الخامس

توّج ريال مدريد الاسباني بطلا للعالم للأندية في كرة القدم للمرة الخامسة بفوزه على الهلال السعودي 5-3 السبت في المباراة النهائية في الرباط.

وسجل كل من البرازيلي فينيسيوس جونيور (13 و69) والاوروغوياني فيديريكو فالفيردي (18 و58)، واضاف الفرنسي كريم بنزيمة العائد من اصابة (54) اهداف ريال مدريد، في حين سجل للهلال الذي كان يخوض اول نهائي له في هذه المسابقة، المالي موسى ماريغا (26) واضاف زميله الارجنتيني لوسيانو فييتو هدفين (63 و79).

وهي المرة الخامسة التي يحرز فيها النادي الملكي لقب هذه المسابقة بعد اعوام 2014 و2016 و2017 و2018.