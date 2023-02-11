وزير الخارجية: حملة “التبرعات السخية” لإغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا أثبتت أصالة أهل الكويت

قال وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح إن حملة “التبرعات السخية” التي أطلقت ظهر اليوم السبت لإغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا (الكويت بجانبكم) أثبتت أصالة معدن أهل الكويت معربا عن شكره لكافة المتبرعين من أفراد وشركات على هذا “التبرع الكريم الذي يرفع الرأس”.

وأضاف الشيخ سالم الصباح في مداخلة عبر تلفزيون دولة الكويت أنه منذ اليوم الأول من وقوع الزلزال قامت دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا بـ”فزعة قوية” للوقوف مع الشعبين التركي والسوري وهو أمر غير مستغرب على الكويت وأهلها.

وتقدم بجزيل الشكر إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إذ وجه سموه منذ بداية الأزمة باتخاذ كل ما يلزم لمساعدة الشعبين السوري والتركي وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله على توجيهات ومتابعة سموه الحثيثة لكل جهود الحكومة في إيصال الإغاثة وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على متابعة سموه الحثيثة للجهود اللي تقوم بها الحكومة تجاه هذه “المأساة الكبيرة التي تدمي القلوب”.

كما أعرب عن شكره إلى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وفريقه ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي نظير ما قاموا به من عمل رائع وكبير لإنجاح هذه الحملة.

وشكر وزير الخارجية كل من ساهم وشارك في الحملة والحملات الأخرى وكذلك من ساهم في إيصال الإغاثة إلى الشعبين المنكوبين داعيا إلى المساهمة فيما تبقى من وقت ضمن الحملة لتقديم المساعدة بما يسهم في تجاوز هذه المأساة والفاجعة الكبيرة.

وتستمر الحملة الإغاثية (الكويت بجانبكم) والتي انطلقت في الـ12 من ظهر اليوم حتى منتصف الليل.

وتستهدف الحملة مساندة ودعم متضرري الزلزال المدمر وتنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارتي الخارجية والإعلام عبر البث المباشر على تلفزيون الكويت.

وتأتي هذه الحملة تنفيذا للتوجيهات السامية من القيادة السياسية وبتكليف من مجلس الوزراء في إطار الدور الإنساني لدولة الكويت لمساعدة وإغاثة المتضررين من هذه الكارثة الكبيرة التي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين.