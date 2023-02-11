الداخلية الفرنسية: 963 ألف شخص شاركوا في المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم السبت أن 963 ألف شخص شاركوا في المظاهھرات التي خرجت في عدة مدن للضغط على الحكومة من أجل التخلي عن مشروع لاصلاح نظام التقاعد.

وقالت الوزارة بحسب ما نقلته محطة (بي.اف.ام) الإخبارية إن المظاهرات شملت مشاركة 963 ألفا في فرنسا بينهم 93 ألفا شاركوا في مسيرة احتجاجة في العاصمة باريس تعبيرا عن رفضهم لتعديل القانون الذي يقضي برفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما بحلول 2030.

وأكدت الشرطة الفرنسية في باريس أن العاصمة الفرنسية سجلت اليوم أعلى مشاركة في عدد المتظاهرين منذ بداية الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد (57 ألفا الثلاثاء الماضي و80 ألفا في 19 يناير و87 ألفا في 31 يناير الماضي).

وفي المقابل أعلن اتحاد العمال الفرنسي (الكونفدرالية العامة للعمل) أن أكثر من 2.5 مليون شخص تظاهروا في جميع أنحاء فرنسا اليوم بينهم 500 ألف شخص في مسيرة (باريس).

واندلعت بعض التوترات بين المتظاهرين ووكالات إنفاذ القانون في محطة مترو (شارون) وتمت السيطرة على الوضع.