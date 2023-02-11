دمار بسبب الزلزال في تركيا

مسؤول تركي: قوة “الزلزال الأول” الذي ضرب البلاد الاثنين الماضي تعادل 500 قنبلة ذرية

11 فبراير، 2023
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قال مسؤول في إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) اليوم السبت إن الطاقة المنبعثة من الزلزال الأول الذي ضرب البلاد فجر الاثنين الماضي تعادل 500 قنبلة ذرية.

وأوضح المدير العام لقسم الزلازل والحد من المخاطر في (آفاد) أورهان تتار في تصريحات صحفية أن الزلزال الأول الذي بلغت قوته 7ر7 درجات استمر 65 ثانية فيما استمر الزلزال الثاني 45 ثانية.

وأشار تتار إلى أن المنطقة اهتزت بشكل عنيف لنحو دقيقتين في المجمل خلال الزلزالين المدمرين.

وذكر أن الطاقة المنبعثة من الزلزال الذي بلغت قوته 7ر7 درجات تعادل طاقة 500 قنبلة ذرية.

وحول مزاعم حدوث نشاط بركاني بعد الزلزال قال تتار “لم نلاحظ تدفقا للحمم أو الرماد البركاني أو تدفق نفط وغاز في منطقة الزلزال”.

وضرب زلزال فجر الاثنين الماضي جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة بلغت 7ر7 درجات على مقياس ريختر أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 6ر7 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من اليوم ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الزلزال إلى 21 ألفا و43 حالة في حين وصل إجمالي المصابين الذين جرى إنقاذهم إلى 80 ألفا و97 مصابا.

المصدر
كونا
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11 فبراير، 2023
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