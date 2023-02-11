الجيش النمساوي وعمال إغاثة ألمان يعلقون عمليات الإنقاذ في تركيا

علق الجيش النمساوي عمليات الإنقاذ في تركيا صباح السبت، مشيراً إلى “الوضع الأمني” في المكان بعد الزلزال القوي الذي أودى بأكثر من 25 ألف شخص في تركيا وسوريا.

وفي ألمانيا اتخذت قرارًا مماثلًا الهيئة الفدرالية للإغاثة الفنية (TSW) وكذلك الفرع الألماني لمنظمة I.S.A.R غير الحكومية المتخصصة في مساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية، وفقًا لمتحدث باسمها.

وقال متحدث في فيينا لوكالة فرانس برس “وقعت هجمات بين مجموعات” من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأوضح أنّ 82 جندياً من وحدة الإغاثة الخاصة (وحدة الإغاثة في حالات الكوارث التابعة للقوات النمساوية) احتموا في قاعدة في محافظة هاتاي “مع منظمات دولية أخرى بانتظار توجيهات”.

وصل الجنود الثلاثاء ومعهم 45 طناً من المعدات وتمكنوا من إخراج تسعة أشخاص من تحت الأنقاض، وفقاً لبيان صدر الجمعة.

وقال المتحدث إن عودتهم إلى النمسا ما زالت مقررة الخميس لكن “الوضع قيد الدرس”.

في ألمانيا قال المتحدث باسم الفرع الألماني لمنظمة I.S.A.R غير الحكومية ستيفان هاين لوكالة فرانس برس إن المنظمة والهيئة الفدرالية للإغاثة الفنية “أوقفتا عمليات الانقاذ في تركيا”.

وأضاف “في الساعات الاخيرة تغير الوضع الأمني على ما يبدو في محافظة هاتاي. يصل مزيد من التقارير عن اشتباكات بين مجموعات مختلفة، إضافة إلى حدوث إطلاق نار”.

لكنه قال إن الفرق الألمانية “باقية في الوقت الحالي في معسكر القاعدة المشتركة … وستستأنف أنشطتها” بمجرد أن تبلغها الحماية المدنية التركية “بأن الوضع آمن بما فيه الكفاية”.

وبحسب آخر التقارير الرسمية، أدى الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات إلى مقتل أكثر من 25 ألف شخص، بينهم 21848 في تركيا فيما أحصت السلطات في سوريا 3553 قتيلاً.

ودمّر الزلزال آلاف المنازل على جانبي الحدود.