وزارة الداخلية

“الداخلية” تنفي صحة ما يتم تداوله عن وجود مجموعة من الأشخاص تقوم بسرقة المنازل عن طريق ايهام الملاك بتصليح ممتلكاتهم

11 فبراير، 2023
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نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام الوزارة بنشر بيان عن وجود مجموعة من الأشخاص تقوم بسرقة المنازل عن طريق ايهام الملاك بتصليح ممتلكاتهم، حيث لم يرد اي بلاغ الى المؤسسة الأمنية بهذا الشأن.

ودعت الإدارة الجميع الى تحري الدقة في ما يتم تداوله ونشره واخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأهابت الإدارة بالإخوة المواطنين والمقيمين في حالة مشاهدة أي تصرفات مشبوهة أو خارجين عن القانون عدم التردد في الاتصال على رقم الطوارئ (112) أو إبلاغ أقرب مخفر شرطة.

المصدر
وزارة الداخلية
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11 فبراير، 2023
0 23 أقل من دقيقة

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