المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الدكتور حسام الشرقاوي

المدير الإقليمي لاتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر: الكويت سباقة في الدعم الانساني في كل انحاء العالم

11 فبراير، 2023
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قال المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الدكتور حسام الشرقاوي ان الكويت وشعبها دائما سباقون في الدعم الانساني للتضررين والمنكوبين في كل انحاء العالم.

واضاف الشرقاوي اليوم السبت في مداخلة مع تلفزيون دولة الكويت بمناسبة حملة التبرعات (الكويت بجانبكم) “انني تعاملت مع الكويت وجمعية الهلال الاحمر الكويتي على مدى عقود في اغاثة الدول التي وقعت عليها كوارث” مشيدا بالتنظيم والترتيب المميز لحملة (الكويت بجانبكم) والذي سيساهم بتخفيف الالم عن المنكوبين.

ولفت الشرقاوي الى ان “الزلزال المدمر الذي وقع على سوريا وتركيا صعب جدا ونرحب بكل الدعم والمساعدات ويحتاجون للدعم المستمر” متوقعا ان “تستمر آثاره لسنوات مقبلة.

المصدر
كونا
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11 فبراير، 2023
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