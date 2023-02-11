“الشؤون”: الاتفاق مع اتحاد الجمعيات التعاونية على توجيه 50% من زكاة الجمعيات للتبرع لحملة “الكويت بجانبكم”

“الشؤون”: الاتفاق مع اتحاد الجمعيات التعاونية على توجيه 50% من زكاة الجمعيات للتبرع لحملة “الكويت بجانبكم”

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بالانابة عبدالعزيز ساري انه تم الاتفاق مع اتحاد الجمعيات التعاونية على توجيه 50 بالمئة من زكاة الجمعيات للتبرع في حملة (الكويت بجانبكم).

وقال ساري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه بناء على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي فقد تم التصريح لهذه الجمعيات باخراج 50 بالمئة كحد اقصى لزكاتها للمساهمة في الحملة التي جاءت تنفيذا للرغبة السامية ومجلس الوزراء لمساندة الشعبين التركي والسوري بأقصى سرعة وبكافة الامكانات المتاحة.

على صعيد متصل أشار ساري الى ان اجمالي عدد الجمعيات الخيرية التي طلبت تصريحا لجمع التبرعات بلغ 37 جمعية وتمت الموافقة عليها بشكل فوري.

واوضح الى ان حصيلة ما جمعته 12 جمعية خيرية قد بلغ حتى صباح اليوم مليونين و300 الف دينار كويتي عدا جهود حملة (الكويت بجانبكم) التي ستتواصل حتى منتصف ليل اليوم السبت.

يذكر ان حملة (الكويت بجانبكم) انطلقت اليوم وهي الحملة الاغاثية لمساعدة متضرري الزلزال المدمر في تركيا وسوريا وتنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارتي الخارجية والإعلام عبر البث المباشر على تلفزيون الكويت.

وتم فتح باب التبرعات عند الساعة 12 من ظهر اليوم السبت وحتى منتصف الليل على تلفزيون دولة الكويت.

وتأتي هذه الحملة تنفيذا للتوجيهات السامية من القيادة السياسية وتكليف مجلس الوزراء في اطار الدور الإنساني لدولة الكويت لمساعدة واغاثة المتضررين من هذه الكارثة الكبيرة التي اسفرت عن سقوط الاف الضحايا والمصابين والظروف الصعبة التي يمرون بها.