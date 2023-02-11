وزيرة “الشؤون”: “الكويت بجانبكم” صفحة جديدة من العمل الانساني تؤكد وقوف الكويت بجانب الشعبين التركي والسوري

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي ان الكويت اطلقت صفحة جديدة من العمل الانساني الذي جبلت عليه عبر حملة (الكويت بجانبكم) تأكيدا على وقوف الكويت بجانب الشعبيين التركي والسوري ومساعدتهم جراء كارثة الزلزال الاخير.

واضافت الوزيرة البغلي في تصريح لتلفزيون الكويت اليوم السبت ان هدف هذه الحملة هو مد يد العون ومساعدة الاشقاء والاصدقاء في تركيا وسوريا في ظل الاوضاع المأساوية التي يعانيها البلدان من الزلزال المدمر الذي خلف عشرات الالاف من الضحايا والمصابين.

واكدت ان وزارة الشؤون تقوم بدورها بالاستجابة السريعة لاغاثة الاخوان المتضررين هناك والوقوف بجانبهم في هذه الظروف الصعبة مبينة ان سبب تسمية الحملة (الكويت بجانبكم) ما هو إلا تأكيد ان الكويت بجانب تركيا وسوريا.

واوضحت ان هذه الحملة جاءت تنفيذا للتوجيهات السامية من سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ احمد النواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لتقديم الدعم لاخواننا في سوريا وتركيا وتخفيف معاناتهم.

وذكرت ان فتح باب التبرعات في هذه الحملة الذي انطلق اليوم الساعة 12 ظهرا سيستمر حتى منتصف الليل لافتة الى ان هذه الخطوة تؤكد استمرار جهود وزارة الشؤون التي انطلقت من الساعات الاولى لهذه الكارثة المدمرة حيث بدأت بالعمل المتواصل والمباشر لتسهيل عمل الجمعيات الخيرية المعتمدة للحصول على المرافقات اللازمة.

واشادت في هذ الصدد بتعاون وزارتي الخارجية والاعلام والجمعيات المعتمدة والتي تضافرت وتكاملت جهودها في دور وطني شامل يبرز دور الكويت الانساني والذي يمثل مركز العمل الانساني بقيادته الحكيمة داعية الجميع للمساهمة والمشاركة في هذه الحملة الانسانية الخيرية.