وزير الدفاع بالإنابة يوجه بمنح وسام الواجب وأنواط الخدمة العسكرية لعددٍ من الضباط وضباط الصف بالجيش الكويتي

وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بمنح وسام الواجب العسكري من الدرجة الممتازة لعدد (34) ضابطاً من رتبة عميد، ومن الدرجة الأولى لعدد (192) ضابطاً من رتبتي مقدم ورائد، ومن الدرجة الثالثة لعدد (1790) عسكرياً من ضباط الصف، بالإضافة إلى منح (217) ضابطاً من مختلف الرتب أنواط الخدمة العسكرية بفئاتها الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية، وذلك بعد استيفائهم لشروط وضوابط الاستحقاق لها.

ويأتي منح هذه الأوسمة والأنواط لمنتسبي الجيش الكويتي تزامناً مع الاحتفالات التي تعيشها البلاد بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية، وتنفيذاً للأمر الأميري السامي بمنحها، والذي تفضل به حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، تقديراً وتكريماً من سموه للجهود التي يبذلها أبنائه حماة الوطن، وللتضحيات التي يقدمونها في سبيل حفظ أمن البلاد وسلامة أراضيها وصون استقلالها.

وقد هنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة منتسبي الجيش الكويتي على نيلهم لهذا التكريم من قبل القيادة السياسية والذي يؤكد حرصها واهتمامها بشؤون أبنائها من منتسبي القوات المسلحة وإيمانها بقدراتهم وثقتها بإمكانياتهم، وما يقدمونه من عطاءات وتضحيات كبيرة، وما يحملونه في نفوسهم من ولاء ووفاء وإخلاص لوطنهم الغالي وقيادتهم الحكيمة وشعبهم الوفي.

كما تمنى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بأن يكون هذا التكريم حافزاً لمنتسبي الجيش الكويتي ودافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد والسعي نحو تحقيق النهوض بمستوى الجاهزية والاستعداد في عموم القطاعات العسكرية سائلاً الله عز وجل أن يحفظ بلدنا الحبيب من كل مكروه، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.