صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني بمناسبة العيد الوطني لبلاده

11 فبراير، 2023
0 103 أقل من دقيقة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس آية الله د.سيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس آية الله د.سيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
الوسوم
11 فبراير، 2023
0 103 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“الداخلية”: ضبط مركبتين تقومان بأعمال الإستهتار والرعونة وتحرير عدة مخالفات بحقهم وحجز المركبات بكراج حجز المرور

11 فبراير، 2023

انطلاق الحملة الوطنية “الكويت بجانبكم” على تلفزيون الكويت لإغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا

11 فبراير، 2023

وزيرة الشؤون: حملة التبرعات الشعبية العاجلة “الكويت بجانبكم” تستهدف تخفيف معاناة منكوبي زلزال تركيا وسوريا

10 فبراير، 2023

“الهلال الأحمر” الكويتي توقع اتفاقية تعاون دولية لتقديم مساعدات عاجلة بالشمال السوري بقيمة 5 ملايين دولار

10 فبراير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى