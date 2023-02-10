المدير الفني لفريق ريال مدريد كارلو أنشيلوتي

الاتحاد البرازيلي ينفي وجود اتفاق مع أنشيلوتي

11 فبراير، 2023
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نفى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الجمعة التوصل إلى اتفاق مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يتولى الاشراف على ريال مدريد الإسباني لقيادة منتخب السيليساو.

وأفاد الاتحاد المحلي للعبة في بيان مقتضب “هذه المعلومة كاذبة”.

وتابع “يتم التعامل مع سؤال (المدرب الجديد) بشفافية وسيتم الإعلان عن المدرب المختار في الوقت المناسب”.

وصرّح أنشيلوتي، البالغ 63 عاماً، من العاصمة المغربية الرباط عشية خوض فريقه نهائي مونديال الأندية ضد الهلال السعودي، ان هدفه هو استكمال عقده مع النادي الملكي.

ورداً على سؤال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل المباراة النهائية، قال “وضعي واضح تماماً: لديّ عقد حتى 2024”.

وتبحث البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، عن مدرب منذ أن تخلى تيتي الذي تولى منصبه عام 2016، عن مهامه الفنية بعد خروج سيليساو من الدور ربع النهائي في مونديال قطر أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

ومن بين الاسماء المرشحة لتدريب المنتخب البرازيلي، يبرز الاسبانيان لويس إنريكي وبيب غوارديولا، والفرنسي زين الدين زيدان والبرتغالي جوزيه مورينيو، حسب ما أفادت وسائل إعلام.

المصدر
أ ف ب
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11 فبراير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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