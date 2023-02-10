دوري زين: العربي يهزم التضامن برباعية والسالمية يتعادل مع الفحيحيل بهدفين في اختتام الجولة الـ13

دوري زين: العربي يهزم التضامن برباعية والسالمية يتعادل مع الفحيحيل بهدفين في اختتام الجولة الـ13

اختتمت اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ13 من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري زين) بلقاءين شهد الأول منهما فوز فريق النادي العربي على نظيره (التضامن) برباعية نظيفة في حين تعادل (السالمية) مع (الفحيحيل) بهدفين لكل منهما في اللقاء الثاني.

وأحرز أهداف (العربي) كل من عبدالرحمن الشرهان في الدقيقتين الـ19 و الـ53 وكنغزلي ايدو في الدقيقتين الـ30 و الـ92 ليرفع الفائز رصيده إلى 22 نقطة يشغل بها المركز الثاني في حين أبقى (التضامن) على نقاطه الـ14 بالمركز التاسع.

في المواجهة الثانية وقع (السالمية) في “فخ التعادل” مع (الفحيحيل) بهدفين إذ سجل للأول اليكس ليما في الدقيقة الـ37 وكارلوس ريفاس في الدقيقة الـ82 فيما سجل فيتور داسيلفا ثنائية للفحيحيل في الدقيقتين الـ60 و الـ80.

وبهذه النتيجة رفع (الفحيحيل) رصيده إلى 16 يشغل بها المركز السابع بفارق المواجهات المباشرة مع (السالمية) صاحب المركز الثامن بنفس عدد النقاط.

وأسفرت نتائج الجولة الـ13 عن فوز أندية الكويت والنصر والعربي على الساحل وكاظمة والتضامن فيما تعادل القادسية أمام الجهراء والسالمية أمام الفحيحيل.