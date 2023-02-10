وزيرة الشؤون: حملة التبرعات الشعبية العاجلة “الكويت بجانبكم” تستهدف تخفيف معاناة منكوبي زلزال تركيا وسوريا

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي اليوم الجمعة إن حملة التبرعات الشعبية العاجلة (الكويت بجانبكم) تستهدف المساهمة في تخفيف معاناة منكوبي ومتضرري الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أيام وأسفر عن آلاف الضحايا.

وأضافت البغلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الحملة المقرر إطلاقها في تمام الـ12 من ظهر غد السبت وحتى منتصف الليل عبر تلفزيون الدولة تأتي بإشراف منها بالتعاون مع وزارتي (الخارجية) و (الإعلام).

وأوضحت أن الحملة التي أعلن عنها في وقت سابق من اليوم تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لمساعدة وإغاثة المتضررين من هذه الكارثة انطلاقا من الدور الإنساني الريادي الذي تقوم به دولة الكويت إقليميا ودوليا لجهة دعم ومساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية.

وأشارت إلى التعميم على مختلف مؤسسات العمل الخيري لإطلاق مشروعاتها الإغاثية والمشاركة في الحملة تعبيرا عن تضامن دولة الكويت مع الشعبين التركي والسوري.

وشددت على ضرورة قيام الجمعيات الراغبة في المشاركة بإطلاق دعوة لجمع التبرعات والتقدم بكتاب رسمي مستقل للوزارة بطلب تنظيم حملة إغاثية شريطة أن تكون معتمدة لدى منظومة (الخارجية).