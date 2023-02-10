أردوغان يقر بأن جهود الإغاثة في أعقاب الزلزال لا تمضي بالسرعة المأمولة

أردوغان يقر بأن جهود الإغاثة في أعقاب الزلزال لا تمضي بالسرعة المأمولة

أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمرة الأولى الجمعة بأن جهود الإغاثة التي تبذلها حكومته في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع الإثنين، لا تمضي بالسرعة المأمولة.

واجه أردوغان انتقادات من الناجين بسبب نقص عدد المسعفين والمساعدات الإنسانية التي قدمت في الأيام الأولى لأكبر كارثة تضرب تركيا منذ قرابة قرن.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب الإثنين بقوة 7,8 درجات، إلى أكثر من 22 ألف قتيل في مناطق جنوب شرق تركيا وأجزاء من سوريا.

ونحو 19 ألف من القتلى سقطوا في تركيا.

وكان أردوغان قد أقر في وقت سابق هذا الأسبوع بوجود “ثغرات” في استجابة حكومته للكارثة.

وقال أردوغان الجمعة خلال تفقده مدينة أديامان (جنوب) التي تضررت بشدة، “للأسف العديد من المباني تضررت إلى حد لم نتمكن معه من تسريع استجاباتنا بالقدر الذي كنا نتمناه”.

أضاف أن تركيا جمعت الآن “ربما أكبر فريق بحث وإنقاذ في العالم” يضم 141 ألف عنصر في المحافظات العشر المتضررة.

ورد أيضا على منتقديه قبل انتخابات تخطط الحكومة لإجرائها في 14 أيار/مايو.

وانتقد أردوغان “انتهازيين يريدون تحويل هذا الألم إلى مكاسب سياسية”.