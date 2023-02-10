نادي الأسير: استشهاد فلسطيني بسجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الجمعة إن أسيرا فلسطينيا من مدينة (يطا) جنوب الضفة الغربية استشهد في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي.

وقال النادي في بيان إن الأسير الفلسطيني احمد أبوعلي (48 عاما) كان يعاني مشاكل صحية عديدة وخضع العام الماضي لعملية قسطرة في القلب ورافق ذلك مماطلة إدارة السجون في متابعة وضعه الصحي.

وأضاف ان الوضع الصحي للأسير أبوعلي شهد تفاقم العام الماضي وتبين انه يعاني عدم انتظام في نبضات القلب إضافة الى اصابته بمرض السكري المزمن.

واعتقل أبوعلي عام 2012 وحكم عليه الاحتلال بالسجن مدة 12 عاما وتبقى للافراج عنه مدة عامين.

وحمل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده وعن مصير كافة الاسرى المرضى في سجون الاحتلال والجرحى مشددا على ان ما جرى مع الأسير أبوعلي جريمة تضاف الى قائمة طويلة من الجرائم غير المنتهية التي ينفذها الاحتلال بأدوات ممنهجة.

وقال ان جريمة الإهمال الطبي تشكل أبرز هذه الأدوات وأخطرها وكانت السبب المركزي في استشهاد العديد من الاسرى خلال السنوات القليلة الماضية.