وزارة الشؤون الاجتماعية

وزارة الشؤون تطلق غدا حملة “الكويت بجانبكم” الإغاثية لمساعدة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا

10 فبراير، 2023
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أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية إطلاق الحملة الإغاثية لمساعدة متضرري الزلزال المدمر في تركيا وسوريا اعتبارا من يوم غد السبت تحت عنوان (الكويت بجانبكم) بالتعاون مع وزارتي الخارجية والإعلام.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن الحملة تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية للقيادة السياسية وتكليف مجلس الوزراء وفي إطار الدور الإنساني لدولة الكويت لمساعدة وإغاثة المتضررين من هذه الكارثة الكبيرة التي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين والظروف الصعبة التي يمرون بها.

وأضافت أنه سيتم فتح باب التبرعات في الحملة عند الساعة 12 من ظهر يوم غد السبت حتى منتصف الليل على تلفزيون دولة الكويت معربة عن الشكر للجمعيات الخيرية في الكويت لتعاونها في توحيد الجهود الإغاثية بهذا الشأن.

وشددت الوزارة حرصها على تأمين وصول المساعدات بأقرب وقت إلى المتضررين جراء الزلزال المدمر عن طريق الجهات المعتمدة في دولة الكويت.

المصدر
كونا
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10 فبراير، 2023
0 7 دقيقة واحدة

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