من زلزال سوريا

الحكومة السورية تعلن حلب واللاذقية وحماة وإدلب مناطق منكوبة

10 فبراير، 2023
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أعلنت الحكومة السورية اليوم الجمعة حلب واللاذقية وحماة وإدلب مناطق منكوبة بفعل الزلزال الذي ضرب شمال سوريا الإثنين الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن رئاسة مجلس الوزراء أعلنت أن المناطق المتضررة نتيجة الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب “تعتبر مناطق منكوبة وبما يترتب على ذلك من آثار”.

على صعيد آخر ذكرت (سانا) أن المركز الوطني السوري للزلازل سجل اليوم هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 درجات ضربت غرب اللاذقية وعلى مسافة 55 كيلومترا عند الساعة 11:17 (بالتوقيت المحلي).

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب فجر الإثنين الماضي شمال سوريا وأودى بحياة 1347 شخصا وفقا لأحدث الإحصائيات.

المصدر
كونا
الوسوم
10 فبراير، 2023
0 22 أقل من دقيقة

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