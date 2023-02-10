الشركات في الكويت تمضي قدماً في الاستعداد للتعامل مع التطورات الضريبية العالمية والإقليمية والمحلية

نظمت EY ندوة خاصة تناولت عدة مواضيع ضريبية رئيسية تتعلق بالشركات العاملة في الكويت. وقدمت الندوة جميع المستجدات ذات الصلة بالبيئة الضريبية المحلية والإقليمية والعالمية، والسياسات الضريبية، وأحدث الاتجاهات الضريبية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك القضايا المتعلقة بالاستدامة.

وفي تعليقه على الندوة، قال أحمد الدسوقي، مسؤول الضرائب في EY في الكويت وقطر وعُمان:

“في ظل البيئة الضريبية سريعة التطور التي نشهدها، فقد بات من الضرورة بمكان أن تبقى الشركات على اطلاع دائم بالتطورات الضريبية المحلية والإقليمية والعالمية، وإدارة المخاطر ذات الصلة، والتوافق معها.

وقد تحتاج الشركات إلى إعادة النظر في نماذجها التشغيلية لتأخذ بعين الاعتبار الضرائب كوظيفة خاصة ضمن قسم الشؤون المالية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا لتلبية المتطلبات الضريبية الجديدة. ولكي تكون هذه الشركات مستعدة تماماً للتغييرات في القوانين الضريبية، ينبغي عليها أن تبدأ في هذا الأمر قبل أن تصدر الحكومة أي إعلانات رسمية جديدة بهذا الخصوص”.

هذا وشهدت الندوة الضريبية مشاركة مسؤولي ضرائب من وزارة المالية وكذلك أكثر من 200 من مدراء ماليين ومدراء ضرائب ومحامين وأصحاب شركات.

وقاد الحوار في هذه الندوة قادة عالميين وإقليميين من قسم الخدمات الضريبية في EY والذين قدموا أفكارهم بخصوص العديد من المواضيع المختلفة، مثل ضريبة الشركات في الإمارات، المستجدات المتعلقة بالضرائب والزكاة في الكويت، والحوكمة في الشركات العائلية، وجوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المتعلقة بالضرائب.

كما ناقش المشاركون في الندوة التحديات العامة، مثل تأثير الركيزة الثانية لتآكل القاعدة وتحويل الأرباح، والحد الأدنى العالمي للضريبة والذي يبلغ 15%، فضلاً عن التباينات في تفسير القوانين واللوائح، والتي تؤدي إلى زيادة النزاعات الضريبية في المنطقة.

بالإضافة إلى قيام دافعي الضرائب من الأجانب ووزارة المالية الكويتية حالياً بمعالجة النزاعات الضريبية الدولية من خلال إجراءات الاتفاق المتبادل، بموجب المعاهدات الضريبية ذات الصلة والتي توفر آليات حل فعّالة.

وجدير بالذكر أن الكويت قامت في عام 2018 بالتوقيع على إطار معيار الإبلاغ المشترك، الذي أقره مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويدعو إطار العمل هذا الولايات القضائية المعنية للحصول على معلومات من مؤسساتها المالية وتبادل هذه المعلومات بشكل تلقائي مع الولايات القضائية الأخرى على أساس سنوي.

من جانبه، قال أحمد العسري، مسؤول خدمات الضرائب في EY لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “نشهد تطوراً مستمراً في المشهد الضريبي في الكويت لاستيعاب اللوائح الجديدة التي تفرضها التوجيهات الحكومية المحلية والدولية.

ويعد ضمان تقديم تقارير شاملة ودقيقة وفي الوقت المناسب أمراً بالغ الأهمية لتتمكن الشركات من تجنب الغرامات أو دفع ما يزيد عن المستحقات المتوجبة عليها. ويجب أن تقوم الشركات بتقييم قدراتها التكنولوجية ومهارات موظفيها في هذا المجال بدءاً من الآن لتكون متأهبة استباقيا للتحديثات المستقبلية. وعلاوة على ذلك، من الجيد أن تعمل الشركات مع أقسامها المالية لبناء احتياطي مالي في ميزانيتها لتغطية الضرائب الإضافية التي قد تصبح واجبة الدفع في المستقبل”.

ويتألف النظام الضريبي في الكويت من ضريبة دخل الشركات التي تطبق على الشركات الأجنبية، والزكاة (الضريبة الإسلامية) أو المساهمة في ميزانية الدولة التي تطبق على الشركات المساهمة الكويتية، وضريبة دعم العمالة الوطنية على الشركات الكويتية المدرجة، فضلاً عن الرسوم الجمركية. وهناك أيضاً مساهمة سنوية إلزامية لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، تُفرض على الشركات المساهمة الكويتية. وتدرس الحكومة حالياً إمكانية تطبيق ضريبة دخل الشركات على الشركات الكويتية.

المشهد الضريبي الإقليمي

تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تطورات ضريبية بوتيرة غير مسبوقة، تتجه المنطقة معها للتماشي مع المشهد الضريبي الدولي. وسيكون على الشركات أن تستعد للتعامل مع بيئة ضريبية رقمية بشكل متزايد، تتطلب بيانات دقيقة غالباً ما تكون على مستوى المعاملات، وقدرات رقمية متقدمة. كما أن شبكات معاهدة الازدواج الضريبي تتوسع بين دول المنطقة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز اليقين الضريبي. وعلى سبيل المثال، وقعت الكويت والإمارات العربية المتحدة على مسودة أولية لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بانتظار التصديق عليها.

ومع استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة للبدء بتطبيق ضريبة دخل الشركات في يونيو 2023 بقيمة 9%، ستظل البحرين الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تطبق ضريبة الشركات على نطاق واسع، إلا أن هذا قد يتغير قريباً. بينما تعد سلطنة عُمان أول دولة في المنطقة تقرر تطبيق ضريبة الدخل الشخصي.

وعلاوة على ذلك، تطبق المملكة العربية السعودية نظام الفواتير الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة، مما سيزيد من كفاءة المعاملات لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وكذلك للشركات العاملة في المملكة. ومن المتوقع أن تحذو دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى حذو المملكة في هذا الأمر.

التطورات العالمية

وللتصدي للتحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح والذي يتكون من ركيزتين أساسيتين. وكانت أكثر من 140 دولة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي وخمس دول من مجلس التعاون الخليجي، قد انضمت إلى الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والذي يهدف إلى ضمان دفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل.

وتنص الركيزة الثانية برنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح على فرض ضريبة زيادة بمعدل لا يتجاوز 15% على الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق عملياتها في أي مكان كانت، إيرادات مجمعة تزيد عن 750 مليون يورو. وقد يتم العمل على تشجيع الدول على تطبيق الحد الأدنى من القواعد الضريبية العالمية.

وسيبدأ الدول الأعضاء في الإطار الشامل تنفيذ هذا الحل الموافق عليه بالإجماع في السنة المالية 2023-2024. والجدير بالذكر أن الكويت ليست حتى الآن عضواً في الإطار الشامل، ولم تصدر أي إعلان رسمي بشأن الانضمام الركيزة الثانية من برنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح. ومع ذلك، فسوف يؤثر هذا البرنامج على الشركات الكويتية التي لديها عمليات دولية.

تزايد الاهتمام بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

هذا وتبدي العديد من الحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اهتماماً متزايداً بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كجزء من أطرها الاستراتيجية. كما قامت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت بتطبيق معيار مستقل ومعترف به عالمياً للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ويجب على الشركات التي لم تتماش مع هذا التوجه حتى الآن أن تبدأ التفكير بدمج معايير حوكمة بيئية واجتماعية ومؤسسية في ممارساتها الإدارية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتقييم الفرص والتأثيرات المحتملة لتلك المعايير على تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.