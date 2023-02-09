واشنطن تعلن مساعدة بقيمة 85 مليون دولار لتركيا وسوريا بعد الزلزال

اعلنت الوكالة الاميركية للتنمية (يو اس ايد) الخميس أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة بقيمة 85 مليون دولار الى تركيا وروسيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين الاثنين.

وقالت الوكالة في بيان إن التمويل سيتم تسديده لشركاء على الارض “بهدف تقديم المساعدة الطارئة الضرورية الى ملايين الاشخاص”.

واضافت ان التمويل سيدعم أيضًا تأمين مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي لمنع تفشي الاوبئة.

يأتي ذلك بعدما اجرى وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن في وقت سابق الخميس اتصالا بوزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو لمناقشة حاجات تركيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحافيين “نحن فخورون بالانضمام إلى الجهود العالمية لمساعدة تركيا مثلما سبق أن ساهمت تركيا في كثير من الأحيان عبر خبرائها في عمليات الإنقاذ الإنساني لدول عدة أخرى”.

وافاد مسؤولون إن الولايات المتحدة أرسلت فرق إنقاذ إلى تركيا، فيما تقدم المساعدة في سوريا عبر شركاء محليين لأن واشنطن ترفض التعامل مع الرئيس بشار الأسد وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال الحرب الأهلية.