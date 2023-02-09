الكويت تنضم إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لرواد الرياضة

وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لرواد الرياضة بالاجماع على انضمام الكويت كعضو رسمي جديد للاتحاد والمشاركة في كل برامجه وفعالياته وانشطته المستقبلية ممثلة برئيس جمعية الرياضيين الكويتية نواف البغيلي.

جاء ذلك في الاجتماع ال14 للجنة التنفيذية للاتحاد الذي عقد أمس الأربعاء عبر الإتصال المرئي (زووم) برئاسة الدكتور محمد الرويشد من السعودية ومشاركة نواب الرئيس وأعضاء اللجنة من مختلف الدول العربية.

وعبر رئيس جمعية الرياضيين الكويتية نواف البغيلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لرواد الرياضة على موافقتهم ومصادقتهم على اعتماد الكويت رسميا ضمن عضوية الاتحاد والشراكة الدائمة.

وقال البغيلي إن الاجتماع تطرق للعديد من الموضوعات في مقدمتها المصادقة على التقارير الادارية والمالية للاتحاد عن الفترة المنتهية واعتمادها واستعراض الانشطة والبرامج التي سيشرف على تنظيمها في عام 2023 واقرارها.

وأضاف أن اللجنة اعتمدت يوم 24 مارس من كل عام موعدا للاحتفال برواد الرياضة العربية موضحا أنها حثت جميع المؤسسات الرياضية العربية من أندية وهيئات واتحادات رياضية عربية لتكريم عدد من الرواد الرياضيين في هذا اليوم تقديرا لما قدموه من عطاءات وخدمات جليلة.

يذكر أن الاتحاد العربي لرواد الرياضة تأسس في 24 مارس عام 2014 تحت مسمى رابطة رواد الرياضة العربية ثم تم تغيير مسماه الى الاتحاد العربي لرواد الرياضة ويضم ممثلين عن السعودية ومصر والاردن وقطر والبحرين وليبيا والمغرب والعراق والامارات والسودان ولبنان وفلسطين والكويت.

ويهدف الاتحاد الى خدمة الرواد الرياضيين العرب والاستفادة من تجاربهم الرياضية ومرئياتهم وملاحظاتهم والعمل على بناء قاعدة بيانات للرياضيين الرواد العرب في جميع الالعاب الاولمبية.

كما يهدف الى تفعيل العمل التطوعي وتشجيع القطاع الخاص لتمويل الانشطة ودعم المبادرات وتقديم الامتيازات وتكثيف البرامج التدريبية والسعي لتكوين هيئة رواد رياضية دولية من أجل الارتقاء بالمستوى العام لرواد الحركة الرياضية.