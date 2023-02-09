وزير شؤون الديوان الأميري يزور السفارة التركية وينقل تعازي القيادة السياسية وحكومة وشعب دولة الكويت بضحايا الزلزا

وزير شؤون الديوان الأميري يزور السفارة التركية وينقل تعازي القيادة السياسية وحكومة وشعب دولة الكويت بضحايا الزلزال

9 فبراير، 2023
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قام معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح صباح اليوم بزيارة إلى سفارة جمهورية تركيا لدى دولة الكويت حيث نقل تعازي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وحكومة وشعب دولة الكويت بضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش في جنوبي تركيا. (

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9 فبراير، 2023
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