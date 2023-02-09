الهلال الأحمر الكويتي

جمعية الهلال الأحمر الكويتي تواصل مساعداتها الإغاثية العاجلة للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا

9 فبراير، 2023
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اصلت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الخميس تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتضررين من الزلزال في تركيا وشمال سوريا للتخفيف من حدة الأزمة الانسانية هناك.

وقالت الأمين العام للجمعية مها البرجس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم إرسال 80 طنا من المواد الإغاثية والاحتياجات الإنسانية العاجلة اليوم على متن طائرتين عسكريتين كويتيتين أقلعتا باتجاه تركيا في وقت سابق اليوم.

وأضافت البرجس أن فريقا من المتطوعين موجود حاليا هناك بغية تقديم المساعدات وضمان وصولها إل الأسر المتضررة بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي.

وذكرت أن الجمعية على تواصل وتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية لتحديد الاحتياجات الضرورية وايصالها للمتضررين في تركيا والشمال السوري معربة عن خالص الشكر لوزارتي الدفاع والخارجية على إسهامهما في إنجاح هذه المهمة الإنسانية.

وجددت دعوتها لكل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والقطاع الخاص الى تقديم التبرعات من خلال المشاركة بحملة الجمعية “أغيثوا متضرري زلزال تركيا وسوريا” لجمع التبرعات من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية أو في مقرها.

يذكر ان جمعية الهلال الاحمر الكويتي ارسلت الثلاثاء الماضي ثمانية أطنان من المساعدات الإنسانية على متن طائرة عسكرية بهدف تخفيف وطأة المعاناة الناجمة عن الكارثة وتوفير الرعاية الأكبر للمنكوبين.

المصدر
كونا
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9 فبراير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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