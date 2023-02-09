جمعية الهلال الاحمر الكويتي يشارك في المساعدات الإغاثية

إقلاع طائرتين عسكريتين كويتيتين إلى تركيا بـ80 طنا من المساعدات إلاغاثية والطبية لمتضرري الزلزال

9 فبراير، 2023
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أقلعت طائرتان تابعتان للقوة الجوية الكويتية صباح اليوم الخميس متجهتين إلى الجمهورية التركية الصديقة وعلى متنهما 80 طنا من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية للمتضررين من الزلزال هناك.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن ذلك يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء جسر جوي لإرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال المدمر الذي وقع جنوب تركيا وبأوامر مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح بتسخير كل إمكانيات القوة الجوية والجيش الكويتي لدعم وتسهيل نقل كافة المواد الإغاثية.

وأضافت الوزارة أن رحلات الإغاثة الكويتية الأولى انطلقت يوم الاثنين الماضي بإقلاع طائرتين عسكريتين كويتيتين محملتين بفرق إنقاذ من قوة الإطفاء العام وثماني أطنان من مواد الإغاثة.

وأشارت إلى أن هذه الرحلات تأتي بالتعاون والتنسيق بين الجيش الكويتي ووزارات الدفاع والخارجية والصحة وقوة الإطفاء العام وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعيات الخيرية الكويتية كافة.

المصدر
كونا
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9 فبراير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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