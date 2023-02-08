الدوري الإنكليزي: مانشستر يونايتد يخفق في تضييق الخناق بتعادله مع ليدز

فشل مانشستر يونايتد في تضييق الخناق على الصدارة بتعادله على أرضه مع ليدز يونايتد 2-2 الاربعاء في مباراة مؤجلة من المرحة الثامنة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وكادت الامور أن تكون أسوأ لمانشستر بعد أن تأخر بهدفين للايطالي ويلفريد نيونتو (1) وآخر عكسي لمدافعه الفرنسي رافايل فاران (48)، لكنه تمكن من تفادي الخسارة بهدفي ماركوس راشفورد (62) والبديل جايدون سانشو (70).

وبات في رصيد “الشياطين الحمر” 43 نقطة (من 22 مباراة) في المركز الثالث خلف جاره سيتي الثاني (45 من 21) وأرسنال المتصدر (50 من 20).

ولعب ليدز المهدد بالهبوط مباراته الاولى بعد إقالة مدربه الاميركي جيسي مارش الاثنين إثر سلسلة من سبع مباريات في الدوري من دون فوز، وبدا قريبًا من إنهاء هذه السلسة بقيادة المدرب الؤقت مايكل سكوبالا.

فيما خاض مانشستر اللقاء بغياب البرازيلي كازيميرو الذي ينفذ عقوبة ايقاف ثلاث مباريات، كانت أولها الاربعاء، بعد طرده خلال الفوز على كريستال بالاس السبت.

وسيتجدد اللقاء بين الفريقين الاحد على ملعب إيلان رود ضمن منافسات المرحلة 23.

وفاجأ الضيوف أصحاب الارض بهدف مبكر في الثانية 55 عندما خسر البرتغالي برونو فرنانديش الكرة لتصل الى نيونتو مررها الى باتريك بامفورد الذي أعادها اليه، سددها زاحفة من خارج المنطقة بيمناه في الزاوية الضيفة الى يمين الحارس الاسباني دافيد دي خيا.

وأهدر يونايتد فرص عدة لمعادلة النتيجة، لاسيما عبر الارجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو الذي مرت كرته بجانب القائم قبل أن تصطدم لاحقًا بالدفاع.

كما أتيحت فرصة للوافد الجديد النمسوي مارسيل سابيتزر الذي كاد أن يحرز هدفًا رائعًا عندما سدد بيسراه كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس في أعلى الزاوية اليمنى (31).

وعلى غرار بداية الشوط الاول، باغت ليدز “الشياطين الحمر” في مستهل الثاني وضاعف تقدمه عندما مرر نيونتو كرة الى الهولندي كريسينسيو سامرفيل على الجهة اليسرى داخل المنطقة، سددها من زاوية ضيقة، ارتطمت بفاران وتابعت طريقها الى الشباك (48).

سرعان ما دفع المدرب الهولندي إريك تن هاغ بسانشو والاوروغوياني الشاب فاكوندو بيليستري لمحاولة العودة بالنتيجة.

ونجح أصحاب الارض في تقليص الفارق برأسية راشفورد إثر عرضية عن الجهة اليمنى من البرتغالي ديوغو دالوت (62).

وعادل سانشو الذي عاد مؤخرًا بعد غياب طويل عن الملاعب بتسديدة من الجهة اليسرى داحل المنطقة (70).

وحاول مانشستر في الدقائق الاخيرة إدراك هدف الفوز القاتل لكن من دون جدوى ليبقى على فوز واحد في آخر أربع مباريات في الدوري.