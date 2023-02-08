وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو يستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وصول زيلينسكي إلى باريس للقاء ماكرون وشولتس

9 فبراير، 2023
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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مطار أورلي في باريس مساء الأربعاء تمهيدا للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، حسب ما ذكر صحافيو وكالة فرانس برس.

وسيتوجه زيلينسكي إلى قصر الإليزيه حيث وصل شولتس قبيل الساعة 21,30 (20,30 بتوقيت غرينتش)، واستقبله عند نزوله من الطائرة وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو.

وهذه الزيارة هي المحطة الثانية في جولته الأوروبية التي زار خلالها لندن نهارا وتقوده إلى بروكسل الخميس لحضور قمة الاتحاد الأوروبي.

المصدر
أ ف ب
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9 فبراير، 2023
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