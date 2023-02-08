الجيش الروسي

روسيا تتعهد بـ”الرد” في حال زودت المملكة المتحدة أوكرانيا بطائرات مقاتلة

8 فبراير، 2023
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تعهّدت روسيا الأربعاء بالرد في حال زودت بريطانيا أوكرانيا بطائرات مقاتلة، محذرة من تصعيد.

وقالت سفارة موسكو في لندن في بيان نقلته وكالات أنباء روسية إن “روسيا ستجد ردا على أي خطوات غير ودية يتخذها الجانب البريطاني”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أعلن الأربعاء أنه لا يستبعد شيئًا في ما يخص المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك إرسال طائرات مقاتلة يطالب بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال سوناك “كنا واضحين منذ فترة بشأن تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، لا شيء مستبعدًا” وإرسال طائرات مقاتلة “يشكل بالطبع جزءًا من مناقشاتنا”.

وجاء تصريح سوناك خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الأوكراني في جنوب انكلترا حيث يتلقى جنود أوكرانيون تدريبًا على استخدام دبابات “تشالنجر 2” البريطانية التي وعدت لندن بتزويد كييف بها.

المصدر
أ ف ب
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8 فبراير، 2023
0 8 أقل من دقيقة

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