إغلاق التحقيق في قضية إسقاط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا “لعدم كفاية الأدلة”

أعلن فريق دولي من المحققين اليوم الأربعاء انتهاء التحقيق الذي أجراه على مدار ثمانية أعوام ونصف العام في قضية إسقاط الطائرة الماليزية (إن.إتش 17) فوق أوكرانيا عام 2014 دون التوصل إلى أي استنتاجات.

ونقلت بوابة (داتش نيوز دوت ان ال) عن الفريق قوله في مؤتمر صحفي في لاهاي إن لديهم “أدلة غير كافية” لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو أي مشتبه به آخر وأنهم أنهوا تحقيقهم.

وقالت المدعية ديجنا فان بويتزيلر في المؤتمر الصحفي “بلغ التحقيق الآن حدوده القصوى.. النتائج غير كافية لمحاكمة مشتبه بهم جدد”.

وأسفر إسقاط الطائرة الماليزية عن مقتل 298 شخصا.

وفي نوفمبر الماضي قضت محكمة لاهاي الجزئية بأن الروسيين إيغور جيركين وسيرجي دوبينسكي والأوكراني ليونيد خارتشينكو مسؤولون جنائيا عن إسقاط الطائرة في 17 يوليو 2014 فوق شرق أوكرانيا.