أمين “مجلس التعاون” يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأربعاء أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

وقالت الامانة العامة لمجلس التعاون في بيان إن ذلك جاء خلال استقبال البديوي لسفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية باتريك سيمونيه في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وشدد البديوي على حرص مجلس التعاون على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من خلال التنفيذ المستمر للبرامج والمبادرات التي تم الاتفاق عليها في إطار برنامج العمل المشترك للفترة (2022-2027) بما في ذلك الحوار السياسي والتنسيق الأمني والتعاون الاقتصادي والثقافي والتعليمي وحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي بالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقة والتركيز على ما يهم المواطن ويعزز التفاهم المشترك بين الجانبين.

من جهته هنأ سيمونيه البديوي بمناسبة بدء مهام عمله أمينا عاما لمجلس التعاون معبرا عن الاهتمام المتزايد من الجانب الأوروبي بالتعاون من خلال الشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في اجتماع المجلس الوزاري الخليجي – الأوروبي المشترك المنعقد في بروكسل في فبراير 2022.