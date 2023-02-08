“زين” الراعي الاستراتيجي لمعرض كويتك الدولي 2023

أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الاستراتيجية للنسخة الثالثة من معرض كويتك الدولي 2023 الحدث التكنولوجي الأكبر من نوعه في الكويت، والذي يُقام في الفترة من 8 – 11 فبراير الجاري في أرض المعارض الدولية بمشرف بتواجد أكبر الشركات المحلية والعالمية من قطاعي التكنولوجيا والاتصالات والجهات الحكومية ومؤسسات الدولة المختلفة.

وتحرص زين دوماً على التواجد في الأنشطة والفعاليات المُختلفة التي تُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف التنموية للدولة وفي مقدّمتها المشاريع التي تخدم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصةً مع مرور كافة القطاعات الحيوية في العالم بمرحلة التحول الرقمي وتركيز المؤسسات على القنوات الرقمية، وهو ما يهدف إليه هذا المعرض المميز في نسخته الثالثة التي توفر مساحة للشركات والهيئات للتواصل وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى استقطاب أعدادٍ غفيرة من المهتمين بالتكنولوجيا.

وتتواجد زين في المعرض عبر جناحها الخاص، والذي تستعرض من خلاله أحدث حلولها الرقمية المتطورة من أكبر العلامات التجارية في عالم التكنولوجيا، مثل أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) ككاميرات المراقبة والأضواء الذكية وكاشفات الدخان الذكية وغيرها، وأحدث أجهزة الألعاب الإلكترونية للشباب وعشّاق الرياضات الإلكترونية، والخدمات والمنتجات الرقمية الأحدث، بالإضافة إلى الاكسسوارات الأصلية وغيرها، كما تستعرض زين باقات MAX الجديدة كُلياً للإنترنت التي تُقدّم أكبر مكتبة لمحتوى الترفيه والرياضة من 6 منصّات إقليمية وعالمية على أقوى شبكة 5G في الكويت.

ويُعتبر معرض “كويتك” الدولي 2023 من أكبر الفعاليات المتخصصة بقطاع التكنولوجيا والاتصالات على مستوى الكويت، حيث يهدف إلى تقديم حلول فعالة لأجهزة الدولة المختلفة بما يخدم احتياجات المجتمع من أفراد ومؤسسات بشكل أكثر فعالية.

وينقسم المعرض إلى حدثين الأول معرض كويتك التكنولوجي الذي يعطي الفرصة للشركات الرائدة لإظهار منتجاتها وتطبيقاتها الجديدة، ويفتح المجال لتبادل الأفكار حول صناعة الاتصالات والتكنولوجيا ونظم المعلومات والتطبيقات الذكية، والاطلاع على الاستراتيجيات الجديدة وتكوين الشراكات مع كبرى الشركات وصناع القرار والباحثين والمهنيين في هذا القطاع.

أما الحدث الثاني فهو معرض “كويتك شوبر” وهو المعرض الوحيد من نوعه المتخصص في البيع المباشر بمجال الاتصالات والهواتف المتنقلة والإلكترونيات وملحقاتها، ويشكل فرصة فريدة للشركات والمؤسسات للتواجد والتفاعل المباشر مع الجمهور لتقديم أفضل العروض للعملاء.

وتعكس مشاركة زين في المعرض دورها الرئيسي كشركة وطنية رائدة في التفاعل مع مختلف المشاريع التسويقية التي تسهم بالارتقاء برفعة وازدهار الكويت على جميع المستويات والأصعدة، خاصةً وكونها تُمثّل القطاع الخاص الكويتي الذي يُعتبر شريكاً استراتيجياً في خطط التنمية بل وأحد ركائزها الأساسية.