وزير الخارجية يجري اتصالا مع نظيره التركي جدد خلاله تعازي دولة الكويت إلى تركيا وأسر ضحايا الزلزال المدمر

أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وبحضور وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح إتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء مع وزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة مولود تشاووش أوغلو جدد خلاله خالص تعازي وصادق مواساة القيادة السياسية وحكومة وشعب دولة الكويت للجمهورية التركية الصديقة قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا الذي سقطوا إثر الزلزال المدمر الذي وقع في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا مبتهلا إلى الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما تناول الإتصال مجريات تنفيذ التوجيهات السامية من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بإرسال مساعدات إغاثية وطواقم طبية وأمنية وإطفائية عاجلة من دولة الكويت إلى تركيا وسير أعمال الجسر الجوي ونقل الكوادر والآليات والمعدات والدعم الطبي والدوائي والرعاية الصحية العاجلة واللازمة إلى محتاجيها وسبل تسخير كافة الإمكانات المتاحة لمساندة الشعب التركي الصديق في هذا المصاب الجلل.

من جانبه نقل وزير الخارجية التركي تحيات القيادة السياسية بالجمهورية التركية وبالغ تقدير وامتنان بلاده لقيادة وحكومة وشعب دولة الكويت على مواقفهم الإنسانية في تقديم العون والمساندة لأشقائهم المنكوبين في المناطق المتضررة جراء هذه الكارثة الأليمة مثمنا بادرة دولة الكويت بتسيير جسر جوي لنقل المساعدات الإغاثية والمعيشية الأساسية لمحتاجيها في المنطقة معتبرها تجسيدا واضحا لروح الأخوة والتعاون المشترك بين البلدين والشعبين الصديقين مشيدا في هذا الإطار بالدور الرائد والمتميز الذي تقوم به دولة الكويت في مساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة حول العالم.