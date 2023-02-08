وزارة الشؤون تقيم مراسم رفع العلم إيذانا بإطلاق احتفالاتها بأعياد الكويت الوطنية

أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية اليوم الأربعاء مراسم رفع العلم إيذانا بإطلاق احتفالات الوزارة بالذكرى ال62 للعيد الوطني وال32 ليوم التحرير تحت شعار (عز وفخر) برعاية وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي.

وقالت الوزيرة البغلي في كلمة بهذه المناسبة التي أقامتها إدارة الأنشطة العامة والإعلام في قطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة إن العلم “يمثل رمزا للوحدة الوطنية بين أبناء الوطن ويمثل الولاء للقيادة الحكيمة في بلدنا الحبيب ويعزز الانتماء لارض الوطن” معربة عن فرحتها بهذه المناسبة العظيمة.

وأضافت أن رفع علم الكويت في مختلف الميادين يعتبر فخرا للجهود والتضحيات التي قدمت من الأجيال السابقة والتي كان لها الأثر الكبير في مكانة الكويت المرموقة ضمن المنظومة الدولية وكذلك الجهود الشبابية للمضي قدما بمستقبل زاهر للوطن.

وعبرت عن شكرها وتقديرها لكل قطاعات وزارة الشؤون الاجتماعية التي لعبت دورا اساسيا في تقديم خدماتها للمواطنين والاستمرار في هذه الخدمات سائلة المولى تعالى أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل قيادة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وان يعم الامن والسلام على الامتين العربية والاسلامية والعالم اجمع.

وعلى هامش احتفالية رفع العلم افتتحت الوزيرة البغلي المعرض المقام مع نخبة من قياديي وزارة الشؤون الاجتماعية الذي شاركت به العديد من الجهات الرسمية والاهلية والفرق التطوعية بالاضافة لشركات القطاع الخاص.