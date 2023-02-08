وزير الخارجية يزور السفارة التركية ويقدم واجب العزاء لتركيا قيادة وحكومة وشعبا بضحايا الزلزال

قدم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح واجب العزاء للجمهورية التركية الصديقة قيادة وحكومة وشعبا على اثر سقوط ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع في مقاطعات جنوب الجمهورية التركية.

وأعرب وزير الخارجية في كلمة خطها في سجل التعازي بمقر سفارة الجمهورية التركية لدى دولة الكويت اليوم الأربعاء عن خالص مشاعر العزاء وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل الذي أدى إلى مقتل المئات من الضحايا وأسفر عن الآلاف من المفقودين وإصابة الكثير من الأشخاص وتدمير لمنازلهم وممتلكاتهم مجددا تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع الجمهورية التركية الصديقة ومساندتها لتخطي تداعيات هذه الكارثة المأساوية.

كما قدم خالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل والعثور على المفقودين.