وزير الخارجية التركي: تلقينا عروض مساعدة من 76 دولة و14 منظمة دولية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة تلقت عروض مساعدة من 76 دولة و14 منظمة دولية عقب الزلزال الذي ضرب تركيا فجر أمس الأول الاثنين.

وأضاف تشاووش أوغلو في تصريح صحفي مساء أمس الثلاثاء أن 3319 عنصر إنقاذ من 36 دولة وصلوا إلى تركيا ومن المزمع قدوم فرق أخرى من سبع دول مؤكدا أنه يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان وصولهم بأسرع وقت ممكن.

وأشار تشاووش أوغلو إلى ان بلاده اتخذت خطوات لإيواء المواطنين المتضررين من الزلزال في فنادق بولايات أنطاليا وموغلا ومرسين إذ يتولى وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي تنسيق الموضوع.

وذكر انه بدوره زار أنطاليا وعقد ثلاثة اجتماعات مع ممثلي القطاع السياحي في الولاية “واتفقنا على تخصيص فنادق لاستقبال المواطنين القادمين من المناطق المنكوبة وعدد الأسرة المخصصة تجاوز 50 ألف سرير”.

وأشار إلى تخصيص دور ضيافة تابعة لمؤسسات حكومية بسعة 4 آلاف و380 سريرا لإيواء المتضررين من الزلزال.

وضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا الاثنين الماضي حيث بلغت قوته 7ر7 درجة على مقياس ريختر أعقبه زلزال آخر بعد ساعات بقوة 6ر7 درجة وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.