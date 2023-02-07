الشؤون: 30 جمعية خيرية يحق لها المشاركة في تبرعات زلزال سوريا وتركيا

قال مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام والناطق الرسمي في وزارة الشؤون الإجتماعية والتنمية المجتمعية أحمد العنزي أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء لاغاثة المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وتحقيقا للتكامل بين الجهات الحكومية؛ خاطب عبدالعزيز ساري المطيري وكيل الوزارة بالانابة وزارة الدفاع للموافقة على تسيير طائرة لنقل المعونات إلى الجمهورية التركية .

وأكد العنزي انه بناء على تعليمات معالي وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية المهندسة مي البغلي تحرص الوزارة على تحقيق التكامل والتعاون مع الجهات الحكومية تنفيذا للتوجيهات الحكومية وتسهيلا على الجمعيات الخيرية والاغاثية ايصال المعونات والمساعدات بشكل عاجل

ولفت الى ان الوزارة تلقت طلبا من الجمعية الكويتية للإغاثة للتنسيق مع وزارة الخارجية لأخذ الموافقة لتسير جسر جوي لنقل المعونات الاغاثية العاجلة إلى تركيا عبر الطيران العسكري تحت إشراف وزارة الدفاع.

وكشف العنزي عن ان الوزارة منحت 30 موافقة للجمعيات والجهات المعتمدة التي طلبت المشاركة في الحملة مؤكدا أن الشئون تعمل على سرعة تحقيق الاستجابة الممكنة لمساعدة المتضررين من هذه الكارثة الكبيرة وتحسين الظروف المعيشية والانسانية للمتضررين من اللآجئين السوريين في الجنوب التركي.