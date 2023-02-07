“النجاة الخيرية” الكويتية تبدأ حملتها الإغاثية ميدانيا لمنكوبي الزلزال في سوريا وتركيا

أطلقت جمعية النجاة الخيرية الكويتية اليوم الثلاثاء حملتها الميدانية لإغاثة متضرري الزلزال المدمر في سوريا وتركيا تحت شعار (الله .. في غوث اخوانكم) بالتعاون مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والخارجية الكويتية.

وقال مدير ادارة الموارد والحملات بالجمعية عمر الشقراء في إتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الحملة إن الجمعية لامست حجم المأساة وسوء الأوضاع الراهنة جراء تعرض مناطق عدة في سوريا وتركيا لزلزال مدمر أثر على البنية التحتية ما استدعى رفع سقف الحملة إلى 60 ألف دينار كويتي.

وأكد الشقراء أن تزايد الاقبال من أهل الخير على التبرع للحملة فاق التوقعات الأمر الذي سهل من المهمة مضيفا أن الجمعية تواكب توجهيات القيادة السياسية في البلاد في الحث على العمل الانساني لاغاثة المنكوبين في العالم والاستجابة للنداءات الانسانية في شتى بقاع الأرض.

وبين أن الكارثة لا زالت تلقي بظلالها على عدة مناطق منكوبة في تركيا وسوريا جراء دمار المباني وسقوط القتلى والمشردين دون مأوى والنقص الشديد بالمستلزمات الأساسية للحياة بشكل طبيعي داعيا الجميع للتبرع والإسهام في رفع المعاناة عن متضررين الزلزال في منصات ومواقع الجمعية.