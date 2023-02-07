وزير الدفاع الروسي: القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بشرية بلغت 6500 عسكري في يناير الماضي

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بشرية بلغت 6500 عسكري في يناير الماضي.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن شويغو قوله خلال لقاء مع كبار القادة العسكريين الروس إنه “رغم الإمدادات العسكرية الغربية الهائلة لأوكرانيا إلا ان قواتها تكبدت خلال الشهر الماضي فقط 6500 قتيل وسبع مروحيات و208 طائرات مسيرة و341 دبابة وعربة مدرعة”.

وأضاف ان “العمليات العسكرية التي تشنها القوات الروسية في ضواحي مدينتي (اوغليدار) و(ارتيومفسك) تجري بنجاح مبينا ان “القوات الروسية تمكنت أخيرا من بسط سيطرتها على عدة مدن بينها (سوليدار) و(كلشييفكا) و(بودغورني) و(كراسنوبوليا) و(بلاغداتنيي) و(لوبكوفيي) و(نيكولايفكا) الواقعة في اقليم (دونيتسك).

واتهم شويغو القوات الاوكرانية بقصف الأحياء والمنشآت المدنية وإرهاب المواطنين في الاقاليم التي انضمت الى روسيا قائلا إن “القوات الاوكرانية التي تدرك استحالة هزيمة روسيا في أرض المعركة تواصل قصف الاحياء والمنشآت المدنية بما في ذلك المستشفيات في اقليم (دونباس)”.

وقال ان “القوات الروسية تواصل تدمير الاسلحة والمعدات الحربية التي تقدمها الدول الغربية الى اوكرانيا سواء على أرض المعركة أو خلال عملية نقلها”.

كما اتهم شويغو الولايات المتحدة الامريكية ب”العمل على إطالة أمد النزاع من خلال تزويد اوكرانيا بالأسلحة الهجومية وتحريض كييف بشكل علني على احتلال الاراضي الروسية”.

وحذر وزير الدفاع الروسي من أن “هذه الممارسات تؤدي الى تورط حلف شمال الأطلسي (ناتو) في النزاع الأمر الذي سيؤدي الى تصعيد لا تحمد عقباه”.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين أعلن في ال24 من فبراير من العام الماضي البدء بعملية عسكرية خاصة بهدف حماية المدنيين في إقليم (دونباس).